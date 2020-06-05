Депутата горсовета Красноярска взяли под арест на два месяца
Депутата горсовета Красноярска Ивана Азаренко заключили под стражу на два месяца – до 3 августа. Сегодня, 5 июня, такое решение принял краевой суд.
Напомним, парламентария задержали 21 мая. В его доме и кабинете прошли обыски. Азаренко подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.
Вот версия следствия. В июне 2019 года заместителя руководитель департамента муниципального имущества Ирина Тюрина получила 3 миллиона рублей за то, что помогла одной из компаний победить на торгах за право аренды помещений. Всего же чиновница может быть причастна к нескольким подобным эпизодам. Для этого ею была создана преступная группа.
А Иван Азаренко может быть посредником по одному из случаев, говорят в СК. Против него возбудили дело по признакам статьи, которая так и обозначается «Посредничество во взяточничестве».
22 мая Железнодорожный районный суд Красноярска отпустил депутата под подписку о невыезде. Но прокурор опротестовал вердикт. И 5 июня Азаренко взяли под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU