2020-06-05T11:59:00+03:00
Происшествия

Депутата горсовета Красноярска взяли под арест на два месяца

Речь идет об Иване Азаренко
Ася ЖУКОВА
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Депутата горсовета Красноярска взяли под арест на два месяца.Депутата горсовета Красноярска взяли под арест на два месяца.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Депутата горсовета Красноярска Ивана Азаренко заключили под стражу на два месяца – до 3 августа. Сегодня, 5 июня, такое решение принял краевой суд.

Напомним, парламентария задержали 21 мая. В его доме и кабинете прошли обыски. Азаренко подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

Вот версия следствия. В июне 2019 года заместителя руководитель департамента муниципального имущества Ирина Тюрина получила 3 миллиона рублей за то, что помогла одной из компаний победить на торгах за право аренды помещений. Всего же чиновница может быть причастна к нескольким подобным эпизодам. Для этого ею была создана преступная группа.

А Иван Азаренко может быть посредником по одному из случаев, говорят в СК. Против него возбудили дело по признакам статьи, которая так и обозначается «Посредничество во взяточничестве».

22 мая Железнодорожный районный суд Красноярска отпустил депутата под подписку о невыезде. Но прокурор опротестовал вердикт. И 5 июня Азаренко взяли под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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