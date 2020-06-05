2020-06-05T11:55:55+03:00
Общество

ВТБ в Красноярском крае и Хакасии поддержал клиентов на 4 млрд рублей

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Фото: ВТБФото: ВТБ
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ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия одобрил кредитные каникулы для более чем 4,5 тысяч заемщиков – физических лиц на 2,9 млрд рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, банк предоставил кредитную помощь более чем на 1,2 млрд рублей. Таким образом, общая сумма поддержки составила 4,1 млрд рублей.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено более 4,5 тыс. заявок, из которых 3,7 тыс. (2,1 млрд рублей) — по потребительским кредитам, 547 – по ипотеке (728 млн), 60 по автокредитам (44 млн рублей).

По госпрограмме кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам ВТБ заключил с региональными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 109 соглашения на 510,9 млн рублей. Кредиты предоставлены предприятиям общественного питания, фитнес-индустрии, торговли. Также ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия заключил 31 кредитное соглашение на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на 560,9 млн рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. За три дня работы программы подписаны соглашения на сумму 198,35 млн рублей.

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