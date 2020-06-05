Главный инфекционист Красноярского края сообщила о выходе на плато по COVID-19

5 Июнь 2020 2020-06-05T11:08:29+03:00

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Главный инфекционист минздрава Красноярского края, профессор Елена Тихонова, сообщила, что регион вышел на плато (это период после достижения пика заболеваемости) по коронавирусу. Однако отказываться от использования защитных средств – масок и перчаток – нельзя по-прежнему.

Сейчас в районах края обстановка более благополучная, чем в Красноярске, отмечает Елена Петровна. Если раньше с территорий приходили известия о 10 заболевших в день, сегодня их стало по 2-3, а то и меньше. Тогда как в Красноярске ситуация остается довольно напряженной.

- Сегодня мы опять в плюсе, - поясняет профессор. – Конечно, все устали от карантина, от ограничительных мер. Тем более у нас количество зафиксированных случаев заболевания (в среднем, конечно), ниже, чем по России. Меньше и летальность: если в крае это 0,9%, то по стране 1,3%.

Тем не менее пока тенденции к сокращению в Красноярске не наблюдается. Можно сказать, край вышел на плато, а Красноярск нет. Отсюда вывод: нужно еще более строго соблюдать масочно-перчаточный режим, не отказываться от него. В зоне риска сейчас пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Подумайте о них, используйте «защиту» в общественных местах, призывает специалист.

- Особенность COVID-19 в том, что долго сохраняется носительство, - добавляет Елена Тихонова. – Пациенту кажется, что он полностью излечился, нет никаких симптомов. Между тем он может оставаться источником заражения. Поэтому так необходимы маски.

К слову, для борьбы с заболеванием в крае достаточно лекарств, появляются новые схемы лечения, теперь ожидается вакцина. Тоже самое можно сказать о коечном фонде, свободных мест (при возникновении необходимости) хватает. Тяжелых больных лечат в трех главных инфекционных госпиталях: БСМП, краевой больнице и ФМБА, а после отправляют на долечивание в другие больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU