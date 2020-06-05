2020-06-05T09:49:35+03:00
Общество

Запрет на продажу алкоголя после 18.00 в Красноярском крае продлен до июля

Такое решение приняли депутаты
Ася ЖУКОВА
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Запрет на продажу алкоголя в Красноярском крае продлен до июля.Запрет на продажу алкоголя в Красноярском крае продлен до июля.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском крае продлили запрет на торговлю спиртным после 18 часов. Сегодня, 5 июня, депутаты Заксобрания не стали включать этот вопрос в повестку заседания.

Напомним, продажу алкоголя в регионе ограничили 2 апреля. По данным полиции, после введения закона количество «пьяных» преступлений сократилось больше чем на 60%.

Поскольку сейчас край постепенно ослабляет режим самоизоляции, зашла речь и об отмене запрета. Однако пока вопрос решили не рассматривать. Сначала нужно запросить свежие данные о числе преступлений в состоянии опьянения, о случаях отравления контрафактным алкоголем, заключили депутаты. Так что было решено вернуться к обсуждению темы на следующем заседании, 2 июля.

... Межу тем, в крае предложено ограничить продажу спиртного в жилых домах. Эта инициатива была озвучена на заседании комитета по промышленной политике. По мысли парламентариев, торговать алкоголем смогут «точки», чья площадь будет не меньше 25 квадратных метров.

«Законопроект разработан в целях создания комфортных условий для жителей многоквартирных домов. Он направлен на борьбу с так называемыми «наливайками» - продажей пива на розлив, на что нам поступает немало жалоб и обращений», - отметил председатель комитета Владимир Демидов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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