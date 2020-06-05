2020-06-05T09:42:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «И снова лето»

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Банк УРАЛСИБ запустил новый сезонный срочный вклад «И снова лето». Минимальная сумма вклада составляет 50 тысяч рублей. Вклад может быть размещен на сроки 6 месяцев, 1 или 2 года.

Вклад «И снова лето» можно открыть в любом офисе Банка, Интернет-банке и Мобильном банке УРАЛСИБ. Процентная ставка зависит от срока вклада и способа открытия. При открытии вклада онлайн в Интернет-банке и Мобильном банке ставки увеличиваются и составляют до 5,8% годовых. При открытии вклада в офисе Банка ставки составляют до 5,5% годовых.

Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Досрочное востребование производится по ставке «до востребования» (0,01% годовых). Продление невостребованного вклада на очередной срок осуществляется автоматически по процентным ставкам базового вклада «Доход» для офисов Банка соответствующего срока.

Подробную информацию и полные условия по сезонному вкладу «И снова лето» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте Банка.

Процентные ставки при открытии Вклада в офисе Банка: 181 день – 4,7% годовых, 367 дней – 5,0% годовых, 732 дня – 5,5% годовых, при открытии Вклада в Интернет-банке и Мобильном банке: 181 день – 5,0% годовых, 367 дней – 5,3% годовых, 732 дня – 5,8% годовых. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.

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