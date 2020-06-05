В Красноярске летчик-педофил растлевал детей через соцсети

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске серийный педофил пойдет под суд за развращение детей через соцсети. Об этом случае сообщил собственный источник «Комсомольской правды – Красноярск».

47-летний Савелий Г. * из Советского района зарегистрировался ВКонтакте под чужим именем. Аватар на фейковую страницу поставил соответствующий: юноша в черном капюшоне. Такие привлекают внимание девочек-подростков. Никаких записей на стене, в друзьях один человек. Зато подписчики – исключительно дети, девочки 12-13 лет, около семидесяти человек . Среди них педофил искал своих жертв.

До этого он уже был судим по статье «Насильственные действия сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему 14 лет». А теперь снова начал «общение» с детьми.

Вступил в переписку сразу с тремя девочками, двум по 12, одной 16 лет. Все из других регионов. «Зная об их возрасте, подозреваемый отправлял детям снимки обнаженных половых органов», - поясняет источник.

По всей видимости, школьницы рассказали родителям, те пошли в полицию. И 15 мая педофил (кстати, он работает летчиком в одной из частных компаний Красноярска) был задержан. Планшет, с которого он вел переписку, изъят. А подозреваемого отправили в СИЗО-1. Если вина будет доказана, ему по трем эпизодам грозит серьезный срок.

*имя и фамилия изменены.

ИСТОЧНИК KP.RU