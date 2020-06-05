Плазмой переболевших COVID-19 будут лечить тяжелых пациентов в Красноярске

5 Июнь 2020 2020-06-05T08:40:54+03:00

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В Красноярск из Москвы доставили плазму переболевших коронавирусом. С ее помощью будут спасать тяжелых пациентов, пояснили в оперативном штабе.

Первые переливания уже провели в инфекционном госпитале ФМБА. Пациентам ввели плазму людей, победивших COVID-19, а, значит, имеющих антитела к этой болезни. Такой метод «пассивной иммунизации» был опробован в столичных клиниках, и показал свою действенность. Всего в центр крови ФМБА привезли 16 доз этой плазмы. Переливание сделали двум пациентам.

«Такая плазма способна спасти жизнь пациенту, у которого заболевание протекает тяжело: с обширным поражением легких и дыхательной недостаточностью, - отметил главный врач инфекционного госпиталя №2, врач-пульмонолог ФСНКЦ ФМБА России Александр Аристов. – Собственная иммунная система человека может не успеть выработать свои антитела, и это приведет к печальному исходу. Чтобы помочь такому пациенту, надо ввести уже готовые противовирусные агенты».

ИСТОЧНИК KP.RU