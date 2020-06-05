Клещи стали реже кусать красноярцев, но расслабляться не стоит

5 Июнь 2020 2020-06-05T07:01:20+03:00

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В минувшую неделю – с 29 мая по 4 июня – клещи кусали жителей Красноярска и края гораздо реже. Однако это не повод расслабляться, активность очага энцефалита в 50 районах региона по-прежнему высока, предупредили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Итак, за прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей обратились 1289 жителей края (в том числе 220 детей), на 33% меньше, чем в предыдущую. В Красноярске за этот период клещи укусили 450 человек (54 ребенка).

С начала сезона в регионе 11 429 случаев присасывания, в столице края 3 619. Лабораторией с начала сезона исследовано 8 165 клещей. В 1,9% обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 35,3% – возбудитель боррелиоза, в 2,7% – гранулоцитарного анаплазмоза, в 4,1% – моноцитарного эрлихиоза человека.

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- Традиционно клещи появляются в конце апреля-начале мая, когда среднесуточная температура воздуха достигает 5-7 градусов, - поясняет эксперт Центра молекулярной диагностики (CMD) ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. - А активнее всего эти членистоногие (а клещи относятся к подклассу членистоногих из класса паукообразных, если вы не знали, - прим. Ред.) становятся при комфортных 18-20 градусах тепла. Именно тогда, когда большинство людей выбираются в парки и леса.

Причем на природу люди выбираются без всякой боязни, забывая, чем может грозить укус клеща. Поэтому вместе с экспертами мы решили еще раз предупредить об опасности и развенчать самые популярные мифы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU