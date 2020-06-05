Почти 500 вахтовиков в Красноярском крае вылечили от коронавируса

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:34:40+03:00

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Почти 500 вахтовиков (а, точнее 478) вылечили от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края, ситуация на Олимпиадинском ГОК налаживается. Выздоровевших сотрудников уже выписали. По данным на 3 июня, в больницах находятся еще 289 работников компании.

Напомним, о вспышке COVID-19 в Северо-Енисейском районе стало известно в начале мая. Буквально на вторые сутки на территорию прибыл первый десант врачей и медсестер краевой клинической больницы, 5 человек. Когда обнаружилось, что эпидситуация непростая, каждый день в Еруду отправляли новые бригады специалистов. Всего там работали 49 сотрудников краевой больницы.

Также в поселке действует полевой госпиталь на 100 мест. В нем лечат пациентов с состоянием легкой и средней степени тяжести. Есть все нужные лекарства и средства индивидуальной защиты. Привлечены военные медики. Для людей, у которых болезнь протекает тяжело, организуют рейсы санавиации. Специально для них компания приобрела изоляционные боксы для транспортировки.

Сейчас на территории ГОК выполняются все необходимые мероприятия: дезинфекция объектов дважды в день. Обработка помещений и транспорта ведется специализированными расчетами министерства обороны.

ИСТОЧНИК KP.RU