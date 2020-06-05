2020-06-05T07:07:26+03:00
Общество

Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные

Погода не улучшится
Ася ЖУКОВА
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Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные.Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Красноярцам пообещали прохладные и дождливые выходные. Как сообщают на сайте гидрометцентра, на улучшение погоды пока рассчитывать не стоит.

После аномально жаркого мая в Красноярск и край пришла непогода: дожди с грозами, местами с градом. И резкое похолодание. Было до плюс 30 градусов, стало около 15, а то и меньше.

Итак, в субботу, 6 июня, небо будет затянуто тучами. Днем плюс 17, ночью плюс 9. Ветер до 4 метров в секунду, небольшой дождь.

В воскресенье, 7 июня, в светлое время суток будет тоже плюс 17, в темное плюс 8. Ветер слабый, но осадки усилятся, так что запасаемся зонтиками. Понятно, будет пасмурно.

Следующая неделя, по предварительной информации синоптиков, тоже не порадует. Прогнозируют плюс 15-18, переменную облачность, дожди.

- Вот оно какое, наше лето, - пишут в соцсетях. – Хотя грех жаловаться: зато какой был май!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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