Красноярцев ждут прохладные и дождливые выходные
Красноярцам пообещали прохладные и дождливые выходные. Как сообщают на сайте гидрометцентра, на улучшение погоды пока рассчитывать не стоит.
После аномально жаркого мая в Красноярск и край пришла непогода: дожди с грозами, местами с градом. И резкое похолодание. Было до плюс 30 градусов, стало около 15, а то и меньше.
Итак, в субботу, 6 июня, небо будет затянуто тучами. Днем плюс 17, ночью плюс 9. Ветер до 4 метров в секунду, небольшой дождь.
В воскресенье, 7 июня, в светлое время суток будет тоже плюс 17, в темное плюс 8. Ветер слабый, но осадки усилятся, так что запасаемся зонтиками. Понятно, будет пасмурно.
Следующая неделя, по предварительной информации синоптиков, тоже не порадует. Прогнозируют плюс 15-18, переменную облачность, дожди.
- Вот оно какое, наше лето, - пишут в соцсетях. – Хотя грех жаловаться: зато какой был май!
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ИСТОЧНИК KP.RU