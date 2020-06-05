Видео: в Красноярском крае мужчина расстроился из-за потери паспорта и сообщил о бомбе

5 Июнь 2020 2020-06-05T06:16:51+03:00

Видео признания лжеминера о бомбе на Центральном рынке Железногорска опубликовало МВД. Фото видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Полиция опубликовала видео допроса лжеминера из Железногорска Красноярского края, сообщившего о бомбе на Центральном рынке. Как объясняет мужчина свой поступок?

Вкратце предыстория. Не так давно в дежурную часть полиции поступил звонок. Мужчина на том конце провода поведал: «Девушка, здравствуйте, это… хотел передать… Завтра в 12 часов будет на рынке Центральном бомба заложена».

На место тут же были отправлены сотрудники оперслужб. Территорию обследовали, в том числе кинологи с собаками, однако ничего опасного не обнаружили.

На следующий день вычислили лжеминера. Им оказался 30-летний местный житель, уже судимый. Подозреваемого задержали. Вскоре выяснилось: был в гостях у приятеля, расстроился из-за потери паспорта. Вот и решил – позвонить. «Расстроился, был в алкогольном опьянении. Не подумал. Не хотел этого…совершить происшествие», - признался мужчина.

Телефон у него изъяли. Завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», отправили под подписку о невыезде. Теперь лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783191" frameborder="0"></iframe> Лжеминер из Железногорска Красноярского края дает объяснения на камеру..Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU