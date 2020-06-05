Видео: в Красноярском крае мужчина расстроился из-за потери паспорта и сообщил о бомбе
Полиция опубликовала видео допроса лжеминера из Железногорска Красноярского края, сообщившего о бомбе на Центральном рынке. Как объясняет мужчина свой поступок?
Вкратце предыстория. Не так давно в дежурную часть полиции поступил звонок. Мужчина на том конце провода поведал: «Девушка, здравствуйте, это… хотел передать… Завтра в 12 часов будет на рынке Центральном бомба заложена».
На место тут же были отправлены сотрудники оперслужб. Территорию обследовали, в том числе кинологи с собаками, однако ничего опасного не обнаружили.
На следующий день вычислили лжеминера. Им оказался 30-летний местный житель, уже судимый. Подозреваемого задержали. Вскоре выяснилось: был в гостях у приятеля, расстроился из-за потери паспорта. Вот и решил – позвонить. «Расстроился, был в алкогольном опьянении. Не подумал. Не хотел этого…совершить происшествие», - признался мужчина.
Телефон у него изъяли. Завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», отправили под подписку о невыезде. Теперь лжеминеру грозит до пяти лет лишения свободы.
Лжеминер из Железногорска Красноярского края дает объяснения на камеру..Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU