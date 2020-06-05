2020-06-05T06:24:04+03:00
Экономика

Владимир Потанин: «Люди — главное богатство, теперь самое время продемонстрировать это на практике»

Как решать кадровые вопросы во время пандемии коронавируса?
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой Норникеля.Фото предоставлено пресс-службой Норникеля.
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Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин дал большое интервью «Коммерсанту», в котором, в частности, обозначил подход компании к кадровой политике:

— Считаю, что поддержка сотрудников в сегодняшней ситуации — одна из важнейших задач предприятий. Инвесторы оценивают «Норникель» по качеству руды, но что такое руда без людей? Мы всегда говорили, что люди — главное богатство компании, теперь самое время продемонстрировать это на практике. Например, мы не только сохранили стопроцентную оплату для всех сотрудников «Норникеля», но и доплачивали во время нерабочих дней тем, кто занят на непрерывном производстве. Установили жесткое эмбарго на сокращение персонала — в такой ситуации людей без работы не оставим. Вытащили наших работников, «застрявших» за границей. Всех, кого можно — почти 10 тысяч человек,— перевели на удаленный режим работы. Тем, кто занят на производстве — а таких почти 60 тысяч человек,— постарались создать максимально безопасные условия: обеспечили их средствами индивидуальной защиты, расширили список клиник, в которых они могут получать медицинские услуги (в том числе телемедицины) по полисам ДМС, усилили медицинский контроль на предприятиях, закупили тест-системы на COVID-19, увеличили межвахтовый период и даже количество автобусов для перевозки сотрудников на наши предприятия, чтобы обеспечить более свободную рассадку внутри и меры по социальному дистанцированию.

Надо сказать, люди, видя такое отношение, отвечают компании взаимностью. Если надо, выходят на работу сверхурочно, соблюдают дисциплину, выполняют меры самоограничения для профилактики распространения эпидемии. Словом, ведут себя максимально ответственно. Такое отношение дорогого стоит. Поэтому и с кадрами, и с занятостью на производстве у нас все нормально.

Помимо стандартных бизнес-процессов, которые никуда не делись — руда в Норильске, на Коле и в Забайкалье по-прежнему добывается, металлы выплавляются и отгружаются нашим потребителям по всему миру,— мы теперь занимаемся множеством других дел: организацией обсерваторов и госпиталей, закупкой медикаментов и медоборудования и многими другими вещами, которые не имеют ничего общего с бизнесом горно-металлургической компании. Тем не менее мы этим занимаемся, уделяем профилактике распространения вируса максимально возможное внимание. На безопасности не экономим.

В тему

По результатам исследования Randstad Employer Brand Research (REBR), которое проводится с 2000 года по инициативе мирового лидера кадровой индустрии - холдинга Randstad, «Норникель» трижды, в 2016, 2018 и 2020 годах, лидировал как лучший работодатель горно-металлургической отрасли.

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