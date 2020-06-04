Тематический путеводитель «Святыни Красноярского края» выходит 3 июля

4 Июнь 2020 2020-06-04T15:20:43+03:00

Он станет продолжением серии путеводителей «Православный Енисейск» и «Храмы Красноярского края и Хакасии»

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Всего месяц остался до того момента, когда наши читатели при покупке «Комсомольской правды» получат в подарок еще один православный путеводитель. Напомним, первые два вышли в 2019 году: «Православный Енисейск» и «Храмы Красноярского края и Хакасии».

На этот раз мы не будем предлагать вам готовых маршрутов, напротив, новый путеводитель будет тематическим. Его основные разделы таковы:

- история монастырей;

- места, в которых жил и работал святитель Лука;

- исторические храмы, построенные до революции и действующие по сей день;

- храмы последнего десятилетия;

- храмы в честь святых;

- святые источники;

- места, связанные с новомучениками.

Если вы считаете, что в путеводитель нужно обязательно что-то добавить, пишите и звоните, нам важно ваше мнение!

Свое мнение или пожелание вы можете прислать на почту aronovat@mail.ru, звоните 8-9620676094, пишите на этот номер в Вайбер или Ватсапп.

И не пропустите путеводитель в киосках и почтовых отделениях 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU