2020-06-04T15:16:59+03:00
Общество

Стало известно, когда в Красноярске пройдут выпускные балы

Они будут онлайн – вместе со всей страной
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Стало известно, когда в Красноярске пройдут выпускные балыСтало известно, когда в Красноярске пройдут выпускные балыФото: ИВАНОВА Диана
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Стало известно, когда пройдут балы для красноярских выпускников. Впрочем, как и для всех одиннадцатиклассников страны – 27 июня, сообщает ИА «Запад24» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. Традиционное мероприятие состоится онлайн. И объединит выпускников от Калининграда до Владивостока. Программа заявлена обширная, в финальную часть войдёт популярный ежегодный фестиваль «Алые паруса».

- У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актёрами и музыкантами по видеосвязи со множеством включений из самых разных уголков нашей страны, – отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Однако некоторым выпускникам повезет устроить у себя обычные прощальные школьные торжества – в тех регионах, которые вышли на третий режим снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Плюс необходимо будет соблюдать все требования и предписания Роспотребнадзора. Также при соблюдении всех мер предосторожности проведение очных выпускных будет возможно и по окончании экзаменационной кампании ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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