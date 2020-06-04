4 Июнь 2020 2020-06-04T15:00:18+03:00

В Красноярском крае полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги со здания госучреждения. Стоп-кадр видео

И повесить их на место [видео]

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В Иланском полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги с государственного учреждения. Инцидент произошел накануне и попал на камеру уличного наблюдения, установленную на здании управления социальной защиты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/783110" frameborder="0"></iframe> В Иланском хулиганы сорвали флаги.

Двое мужчин подошли к крыльцу. Один стал карабкаться по перилам наверх, чтобы дотянуться до крепления флагов. Второй ему помогал. Причем, судя по движениям, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Сорвав флаги, они торопливо удалились.

Полиция нашла мужчин, одному из них 30 лет, другому 31. Они пояснили, что не сами не помнят, зачем это сделали.

- Я совершил плохой поступок в вашем городе, сорвал флаги со здания соцзащиты, - говорит один из хулиганов. – В своем поступке полностью раскаиваюсь, приношу большие, огромные извинения. Такого больше не повторится.

Российский флаг и праздничный флаг с символом Победы в Великой Отечественной войне злоумышленники вернули. Полицейские заставили парней извиниться на камеру. Затем под руководством сотрудников полиции мужчины повесили флаги на место, сообщают Gornovosti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU