В Красноярском крае полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги со здания госучреждения
В Иланском полиция заставила извиниться хулиганов, которые сорвали флаги с государственного учреждения. Инцидент произошел накануне и попал на камеру уличного наблюдения, установленную на здании управления социальной защиты.
В Иланском хулиганы сорвали флаги.
Двое мужчин подошли к крыльцу. Один стал карабкаться по перилам наверх, чтобы дотянуться до крепления флагов. Второй ему помогал. Причем, судя по движениям, оба были в состоянии алкогольного опьянения. Сорвав флаги, они торопливо удалились.
Полиция нашла мужчин, одному из них 30 лет, другому 31. Они пояснили, что не сами не помнят, зачем это сделали.
- Я совершил плохой поступок в вашем городе, сорвал флаги со здания соцзащиты, - говорит один из хулиганов. – В своем поступке полностью раскаиваюсь, приношу большие, огромные извинения. Такого больше не повторится.
Российский флаг и праздничный флаг с символом Победы в Великой Отечественной войне злоумышленники вернули. Полицейские заставили парней извиниться на камеру. Затем под руководством сотрудников полиции мужчины повесили флаги на место, сообщают Gornovosti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU