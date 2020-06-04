Михаил Пореченков: «Горький fest» в 2020 году состоится

4 Июнь 2020 2020-06-04T14:40:53+03:00

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Фестиваль нового российского кино «Горький fest» для Нижнего Новгорода – одно из знаковых культурно-массовых мероприятий. Казалось бы, коронавирус поставил под угрозу его проведения. И нижегородцы переживали, что останутся на этот раз без бесплатных кинопоказов и встреч с российскими знаменитостями? Однако организаторы успокоили: фестиваль состоится, прием заявок на участие в конкурсной программе уже ведется, сообщает «КП-Нижний Новгород».

- Эпидемиологическая обстановка в стране и в мире уже внесла и продолжает вносить свои коррективы, но, несмотря на это, сегодня у нас есть уверенность, что фестивалю быть! - заявил президент кинофестиваля Михаил Пореченков. – В этом году будем обнимать вас искусством, свежим, ярким и интересным кино. До скорой встречи на любимом фестивале «Горький fest» в нашем любимом Нижнем Новгороде.

Генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева пообещала озвучить точные даты проведения в ближайшее время:

- Безусловно, все мероприятия будут проходить при обязательном соблюдении предписанных санитарных мер и требований, - уточнила основатель продюсерского центра «Люксар».

ИСТОЧНИК KP.RU