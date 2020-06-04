ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей

4 Июнь 2020 2020-06-04T13:34:32+03:00

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За период пандемии коронавируса объем поддержки предпринимателей в ВТБ по различным программам составил 356 млрд рублей. Общее количество принятых от клиентов среднего и малого бизнеса заявок превышает 18 тысяч.

По новой государственной программе поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696 ВТБ одобрил более 1200 заявок клиентов среднего и малого бизнеса на сумму более 19 млрд рублей, что составляет порядка 40% от общего объема проведенных кредитными учреждениями одобрений*. Финансирование под 2% годовых с отсрочкой платежей получают клиенты ВТБ по всей стране: и представители малого и микробизнеса, и предприятия, обеспечивающие сотни рабочих мест, среди которых - федеральная сеть розничной торговли парфюмерией и косметикой «Золотое яблоко», отель Lotte в Самаре, автодилер бренда Volkswagen в Твери ГК Макрон Авто, один из крупнейших производителей диванов в России - кировская компания MZ5 Group и другие.

Заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой в рамках постановления Правительства РФ № 696, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.