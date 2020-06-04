2020-06-04T13:34:32+03:00
Экономика

ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей

Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

За период пандемии коронавируса объем поддержки предпринимателей в ВТБ по различным программам составил 356 млрд рублей. Общее количество принятых от клиентов среднего и малого бизнеса заявок превышает 18 тысяч.

По новой государственной программе поддержки занятости в рамках постановления Правительства РФ № 696 ВТБ одобрил более 1200 заявок клиентов среднего и малого бизнеса на сумму более 19 млрд рублей, что составляет порядка 40% от общего объема проведенных кредитными учреждениями одобрений*. Финансирование под 2% годовых с отсрочкой платежей получают клиенты ВТБ по всей стране: и представители малого и микробизнеса, и предприятия, обеспечивающие сотни рабочих мест, среди которых - федеральная сеть розничной торговли парфюмерией и косметикой «Золотое яблоко», отель Lotte в Самаре, автодилер бренда Volkswagen в Твери ГК Макрон Авто, один из крупнейших производителей диванов в России - кировская компания MZ5 Group и другие.

Заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой в рамках постановления Правительства РФ № 696, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ поддержал предпринимателей более чем на 350 млрд рублей
Спасла деньги, называется: жительница Красноярска перевела мошенникам больше миллиона рублей
В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицу
Губернатор Красноярского края и глава МЧС прилетели в Норильск
В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду
Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае
В Хакасии охранники колонии насмерть забили заключенного
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов
В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3, где произошла утечка нефтепродуктов
В Красноярске во время пандемии подскочил спрос на диваны!
Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой
В Красноярске ищут очевидцев смертельного ДТП
Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»
В Красноярске начался набор в физико-математически классы СФУ
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
10,5 миллиардов с плюсом: «Норникель» готовит «второй пакет» поддержки для сотрудников и регионов
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года: за сутки умерли 3 человека
«Он не мог сам уйти на остров Татышев». Соседи погибшего 6-летнего мальчика рассказали, как искали его всю ночь
В Красноярске мамы с коронавирусом родили здоровых детей
В Хакасии полицейский сбил двух девочек 5-ти и 7-ми лет
Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка
Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов
Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса
В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Новый мост через Енисей появится в 2023 году
Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку
Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах
В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда