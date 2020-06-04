2020-06-04T08:48:16+03:00
Общество

В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицу

А ведь делать это категорически запрещено
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицуВ Красноярске в популярном парке «Гремячая грива» горожане накормили бутербродами медведицуФото: Мария ЛЕНЦ
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В популярном среди красноярцев экологическом парке «Гремячая грива» отдыхающие рискуют встретиться с медведицей. Животное видели в туристической зоне парка, где лесные дорожки и видовки, где нет благоустроенных троп и визит центров. Там же проходит тропа ГТО. Такую информацию опубликовала администрация «Гривы» на своей странице в «Инстаграме». И попросила красноярцев быть осторожнее.

- При опасности встретить медведя обязательно нужно убирать мусор, не сходить с троп, ни в коем случае не подходите к медвежатам, не фотографировать их, - призывают горожан.

Кстати, в комментариях уже отписались: да, видели медведицу. И даже кормили бутербродами. Хотя делать это категорически запрещено. Медведи выходят из леса поближе к людям не потому, что им есть нечего. А потому что они умные и понимают, где достать пропитание легче, не делая усилий.

Добавим, что в национальном парке «Столбы» также запрещено оставлять продукты на территории под кустами, «чтобы мишки полакомились». Иначе потом эти мишки приходят даже в огородах на Базаихе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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