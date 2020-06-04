4 Июнь 2020 2020-06-04T07:51:15+03:00

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В Красноярске на автобусе 60-го маршрута работал водитель, лишенный прав за пьяную езду. Информацию «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили в пресс-службе полиции. Там рассказали, что 2 июня сотрудники полка ДПС остановили автобус для проверки. Осматривая документы водителя, выяснили, что 43-летний мужчина, оказывается, уже имел проблемы с законом.

Водитель пояснил: в ноябре 2019 года был в Мурманске в гостях, там сел за руль в нетрезвом виде и попался на глаза дорожной полиции. Затем уехал из города и на заседание суда не явился. Поэтому даже не знал, что его лишили прав. А когда в апреле этого года постановление мирового судьи города Мурманска вступило в силу и нарушитель получил его, то продолжил спокойно работать, перевозить людей.

Теперь о наказании: за нарушение правил перевозки людей – штраф в размере 500 рублей. А за управление автобусом без водительских прав – 4 суток административного ареста. Кроме того, перевозчика проверят, как он допустил к работе такого водителя.

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ИСТОЧНИК KP.RU