2020-06-04T07:51:47+03:00
Общество

Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском крае

Им станет Станислав Заблоцкий
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском краеНового уполномоченного по защите прав предпринимателей должны утвердить в Красноярском краеФото: Мария ЛЕНЦ
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Нового уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красноярском крае должны утвердить депутаты Законодательного Собрания на ближайшей сессии. Это Станислав Заблоцкий. В соответствии с действующей процедурой кандидатура внесена губернатором Красноярского края Александром Уссом. И согласована Уполномоченным при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Борисом Титовым. На комитете по промышленной политике, транспорту и связи его кандидатуру уже согласовали. Добавим, что в его поддержку высказались 27 общественных объединений Красноярского края.

Станислав Заблоцкий – адвокат. Он четырежды избирался представителем Законодательного Собрания в квалификационную комиссию Адвокатской палаты Красноярского края. Награжден медалью Федеральной палаты адвокатов «За заслуги в защите прав и свобод граждан», отмечен за активное участие в организации оказания юридической помощи предпринимательскому сообществу края.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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