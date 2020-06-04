2020-06-04T04:43:21+03:00
Происшествия

В Хакасии охранники колонии в воспитательных целях насмерть забили заключенного

Им помогал сокамерник погибшего
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Хакасии охранники колонии в воспитательных целях насмерть забили заключенногоВ Хакасии охранники колонии в воспитательных целях насмерть забили заключенногоФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хакасии охранники колонии «в воспитательных целях» насмерть забили заключенного. Следствию понадобилось 2,5 года, чтобы установить степень вины всех причастных к этому преступлению. В зависимости от участия были назначены и сроки наказания. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Днем 10 ноября 2017 года трое сотрудников колонии решили научить дисциплине одного из заключенных. Мужчину за очередное нарушение как раз перевели в помещение, которое в народе называют карцер. Пособником привлекли сокамерника – тот подготовил боксерские перчатки, газовый баллончик, скотч, матрасы и электрошокер.

Чтобы никто и ничего не узнал, охранники отключили камеры видеонаблюдения. Перевели нарушителя дисциплины в камеру, там повалили на матрас, связали руки скотчем и начали зверство: били резиновыми палками и электрошокером, пинали. На теле жертвы потом было обнаружено как минимум 26 следов от ударов. В тот же день пострадавшего доставили в больницу, где он умер 19 ноября.

Теперь о наказании: трем бывшим сотрудникам ГУФСИН – суд дал по 10-12 лет, в зависимости от степени участия. А вот их пособнику из числа заключенных с учетом прошлых судимостей назначено 24,5 года колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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