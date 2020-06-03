В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон

3 Июнь 2020 2020-06-03T18:56:59+03:00

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О том, что могильщик умер на кладбище во время погребения, сообщает Назарово онлайн. По словам очевидцев, в этот момент хоронили 59-летнего мужчину, его провожали в последний путь около 30 человек.

Когда прощальная церемония подошла к концу, могильщики начали засыпать гроб землей. Но через несколько минут один из землекопов отошёл в сторону и упал. Окружающие подумали, что мужчине стало плохо и у него начался эпилептический припадок. Ему пытались помочь, вызвали скорую помощь. Но помощь не понадобилась, мужчина умер. По предварительной информации, остановилось сердце. Умершему было около 30 лет.

Могильщикам пришлось завершить погребение, и только потом унести тело. В местной ритуальной фирме добавили, что в этот день мужчина уволился. Его последний рабочий день стал последним днем жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU