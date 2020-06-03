2020-06-03T18:56:59+03:00
Общество

В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон

Это случилось в Ужуре
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Присутствущие на похоронах были шокированы еще одной смертью.Присутствущие на похоронах были шокированы еще одной смертью.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

О том, что могильщик умер на кладбище во время погребения, сообщает Назарово онлайн. По словам очевидцев, в этот момент хоронили 59-летнего мужчину, его провожали в последний путь около 30 человек.

Когда прощальная церемония подошла к концу, могильщики начали засыпать гроб землей. Но через несколько минут один из землекопов отошёл в сторону и упал. Окружающие подумали, что мужчине стало плохо и у него начался эпилептический припадок. Ему пытались помочь, вызвали скорую помощь. Но помощь не понадобилась, мужчина умер. По предварительной информации, остановилось сердце. Умершему было около 30 лет.

Могильщикам пришлось завершить погребение, и только потом унести тело. В местной ритуальной фирме добавили, что в этот день мужчина уволился. Его последний рабочий день стал последним днем жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Красноярском крае могильщик умер на кладбище во время похорон
В Норильске объявлен режим ЧС из-за розлива нефтепродуктов
В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3, где произошла утечка нефтепродуктов
В Красноярске во время пандемии подскочил спрос на диваны!
Скучают не только люди. Медсестре из обсерватора Красноярска устроили свидание с собакой
В Красноярске ищут очевидцев смертельного ДТП
Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»
В Красноярске начался набор в физико-математически классы СФУ
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
10,5 миллиардов с плюсом: «Норникель» готовит «второй пакет» поддержки для сотрудников и регионов
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года: за сутки умерли 3 человека
«Он не мог сам уйти на остров Татышев». Соседи погибшего 6-летнего мальчика рассказали, как искали его всю ночь
В Красноярске мамы с коронавирусом родили здоровых детей
В Хакасии полицейский сбил двух девочек 5-ти и 7-ми лет
Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка
Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов
Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса
В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Новый мост через Енисей появится в 2023 году
Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку
Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах
В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда