2020-06-03T15:39:55+03:00
Происшествия

В Красноярске ищут очевидцев смертельного ДТП

Авария произошла на улице Свердловской
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.Фото ГУ МВД России по Красноярскому краю.
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2 июня в 22.05 в Красноярске по адресу ул. Свердловская, д. 67 «Г», водитель автомобиля «Лада Ларгус» серебристого цвета, двигаясь по ул. Свердловская со стороны ул. Ключевская в сторону пер. Медицинский, врезался в столб. Мужчина скончался на месте. Пассажиров в салоне не было.

Предположительно, ДТП со смертельным исходом произошло из-за того, что был второй участник, который, как говорят водители, «подрезал» «Лада Ларгус». А после аварии скрылся с места происшествия.

Получается, свидетелей нет, и что именно стало причиной смертельного ДТП, предстоит выяснить.

Полицейские призывают очевидцев происшествия, а также лиц, располагающих какой-либо информацией о данном ДТП, в т.ч. записью видеорегистратора, позвонить по телефонам 226-83-89 (дежурная служба ГИБДД г. Красноярска), 226-83-87 (отделение розыска), 89504055566 (инспектор по розыску).

ИСТОЧНИК KP.RU

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