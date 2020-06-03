Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:05:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Летний туристический сезон в Ергаках открыт! С 1 июня начал работать визит-центр. Здесь можно и нужно зарегистрировать свою туристическую группу, чтобы при необходимости спасатели знали, по какому маршруту идет группа. Здесь же можно получить консультации на самые разные темы: по технике безопасности, о вариантах проживания, о возможности приобрести путевки и т.д.

При посещении визит-центра администрация парка просит учитывать требования по профилактике коронавирусной инфекции: при себе иметь маски, а в помещении соблюдать социальную дистанцию.

В самом природном парке социальная дистанция уже не потребуется, места всем хватит! Ергаки привлекательны и для людей, не имеющих туристического опыта, которые смогут воспользоваться оборудованными и маркированными тропами.

Визит-центр природного парка «Ергаки» находится на 614 км автотрассы Р-257 (М-54).

Режим работы: 9:00 до 18:00.

Телефон для справок: 8 902 013 79 25

ИСТОЧНИК KP.RU