2020-06-03T14:05:06+03:00
Туризм

Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»

Он работает с 1 июня
Татьяна РЯБИНИНА
Поделиться:
Идем в поход!Идем в поход!Фото: Татьяна АРОНОВА
Изменить размер текста:

Летний туристический сезон в Ергаках открыт! С 1 июня начал работать визит-центр. Здесь можно и нужно зарегистрировать свою туристическую группу, чтобы при необходимости спасатели знали, по какому маршруту идет группа. Здесь же можно получить консультации на самые разные темы: по технике безопасности, о вариантах проживания, о возможности приобрести путевки и т.д.

При посещении визит-центра администрация парка просит учитывать требования по профилактике коронавирусной инфекции: при себе иметь маски, а в помещении соблюдать социальную дистанцию.

В самом природном парке социальная дистанция уже не потребуется, места всем хватит! Ергаки привлекательны и для людей, не имеющих туристического опыта, которые смогут воспользоваться оборудованными и маркированными тропами.

Визит-центр природного парка «Ергаки» находится на 614 км автотрассы Р-257 (М-54).

Режим работы: 9:00 до 18:00.

Телефон для справок: 8 902 013 79 25

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылся визит-центр природного парка «Ергаки»
В Красноярске начался набор в физико-математически классы СФУ
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
10,5 миллиардов с плюсом: «Норникель» готовит «второй пакет» поддержки для сотрудников и регионов
Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года: за сутки умерли 3 человека
«Он не мог сам уйти на остров Татышев». Соседи погибшего 6-летнего мальчика рассказали, как искали его всю ночь
В Красноярске мамы с коронавирусом родили здоровых детей
В Хакасии полицейский сбил двух девочек 5-ти и 7-ми лет
Путь мальчика проследят по видеокамерам. В Красноярске идет расследование смерти ребенка
Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов
Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса
В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Новый мост через Енисей появится в 2023 году
Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку
Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах
В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда