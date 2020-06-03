10,5 миллиардов с плюсом: «Норникель» готовит «второй пакет» поддержки для сотрудников и регионов

3 Июнь 2020 2020-06-03T12:01:02+03:00

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Президент ГМК «Норникель» Владимир Потанин дал большое интервью «Коммерсанту», в котором, в частности, сказал и о том, что незакончившаяся пандемия коронавируса потребует продолжить поддержку сотрудников и регионов:

- В апреле мы сообщили, что «Норникель» выделил на борьбу с коронавирусом 10,5 млрд руб. По нашим расчетам, эти средства будут использованы до конца июня. Уже сегодня понятно, что вирус к этому сроку не исчезнет, поэтому помощь компании в борьбе с ним не прекратится. Сейчас идет работа над «вторым пакетом» поддержки для сотрудников и регионов присутствия. Предполагается, что он будет включать в себя не только затраты по обеспечению наших городов медицинским оборудованием и средствами защиты, помощь малому и среднему бизнесу, социальную поддержку сотрудников, но и, скажем, мероприятия по адаптации наших основных институтов к жизни в новых условиях. Детали доработаем в ближайшее время и о своих планах обязательно расскажем.

Ситуация, несомненно, экстраординарная. И опыт прежних кризисов сегодня малоприменим, потому что предыдущие были экономическими или политическими. А этот — медицинский. Мы до сих пор про него еще очень мало знаем, но видим, что он в первую очередь коснулся обычных людей, малого и среднего бизнеса, а также ряда отраслей, ориентированных именно на людей,— туризм, авиаперевозки. Наше производство остается стабильным. Но было бы наивным считать, что кризис каким-то образом не коснется и нас. Например, он может привести к сдвижке по времени некоторых инвестиционных проектов — возможно, нам придется скорректировать какие-то планы. Это происходит сейчас у всех. Во втором полугодии не исключено дальнейшее падение мировых цен, вследствие чего может сложиться ситуация, когда мы не всю продукцию сможем реализовать из-за падения спроса. Не факт, что это произойдет, но если уж вы говорите про «капитанов» бизнеса, то мы, образно говоря, должны быть готовы к любой погоде. И мы готовимся, разрабатываем «план В» на случай, если дела пойдут по негативному сценарию.

В тему

«Норникель» выделяет средства и на различные дополнительные меры поддержки, в зависимости от потребности регионов. Например, выделено 60, 8 млн руб. для субсидирования предприятий малого и среднего бизнеса на доставку грузов в Норильск. Пятидесятипроцентной субсидией на доставку грузов в период с июня по август смогут воспользоваться предприятия, состоящие в реестре малого и среднего бизнеса Норильска, которые указом губернатора Красноярского края были вынуждены приостановить деятельность в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Это станет ощутимой помощью при возобновлении работы магазинов и предприятий сферы услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU