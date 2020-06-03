Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года: за сутки умерли 3 человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:55:28+03:00

Рассказываем о новых случаях заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 июня 2020 года

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По данным оперативного штаба на 3 июня в Красноярском крае зарегистрировано всего 4654 подтвержденных диагноза (+124 за сутки).

1300 человек выздоровели (+41 за сутки), выросло и число погибших. За последние сутки коронавирус унес еще три жизни. За все время пандемии в крае от ковид-19 умерли 43 человека.

Темп прироста заболевших за сутки – 2,7 %, он практически не снижается. А тем временем, уже появилась необходимость в увеличении числа мест в больницах для коронавирусных пациентов. Сейчас они заполнены на 90%.

За все время проведено тестов на коронавирус в крае – 216 624, из них за последние сутки - 7187.

Под наблюдением 836 человек (+89 новых за сутки). Снято с наблюдения за последние сутки – 54 человека.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю. Круглосуточная «горячая линия» по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

ИСТОЧНИК KP.RU