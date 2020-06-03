2020-06-03T11:16:38+03:00
Коронавирус Covid-19

В Красноярске мамы с коронавирусом родили здоровых детей

Для беременных с ковидом есть отдельный роддом
Татьяна РЯБИНИНА
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Беременность, роды, коронавирус - некоторым досталось и такое испытание.Беременность, роды, коронавирус - некоторым досталось и такое испытание.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярском первом роддоме, который перепрофилирован под рожениц, зараженных коронавирусом, прошли первые роды.

Родилось три малыша, у них сразу взяли пробы, тест оказался отрицательным. Малыши здоровы!

Мамы будут находиться в роддоме до полного выздоровления, сейчас состояние их здоровья удовлетворительное.

Малыши находятся отдельно, чтобы исключить риск инфицирования, они встретятся с родителями только после отрицательных тестов на коронавирус. А пока ведут самостоятельную жизнь!

По наблюдениям российских медиков, ковид не передается от матери к ребенку, впрочем, информации пока еще слишком мало, чтобы сделать какие-то исчерпывающие выводы.

На данный момент в Красноярском роддоме №1 занято 22 койки — это мамы с подтвержденным ковид19, а также контактные и ожидающие подтверждения. Все они пребывают в учреждении с соблюдением необходимых санитарных норм.

ИСТОЧНИК KP.RU

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