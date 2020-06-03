Нужна реконструкция рук: как лечат в Красноярске раненых инкассаторов

3 Июнь 2020 2020-06-03T06:53:21+03:00

Об этом рассказали врачи краевой больницы

Изменить размер текста: A A

Напомним, 30 мая в нашем городе было совершено вооруженное нападение на инкассаторов. Двое мужчин получили огнестрельные ранения и находились в краи не тяжелом состоянии.

Сначала их отвезли в Красноярскую межраи онную клиническую больница №7, где хирурги остановили кровотечение, провели противошоковые мероприятия первичную хирургическую обработку ран.

Сейчас пациентам нужны сложные реконструктивные операции для сохранения основных функции поврежденных рук. Для этого раненые инкассаторы были переведены в реанимацию Краевои клиническои больницы, а после стабилизации состояния - в отделение сочетаннои травмы с тяже лыми ранениями рук.

Уже состоялся консилиум травматологов, микрохирургов, сосудистых хирургов по предстоящеи тактике ведения пациентов. Пациенту с ранением руки будет проведено пластическое закрытие раны. Второму инкассатору сделают ревизию и этапную нэкректомию - удаление нежизнеспособных тканеи .

Врачи Краевои клиническои больницы имеют большои опыт по реконструкции конечностеи , они сделают все возможное для сохранения качества жизни пациентов, - об этом сообщается на официальной странице больницы в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU