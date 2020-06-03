2020-06-03T06:12:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Два отделения хирургии красноярского онкодиспансера закрыли на карантин из-за коронавируса

У врачей вирус не выявлен
Татьяна РЯБИНИНА
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Самоизоляцию отменять пока рано.Самоизоляцию отменять пока рано.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В отделении хирургии красноярского онкодиспансера выявили пациента с коронавирусом, об этом сообщает «Лаборатория новостей».

Чтобы исключить распространение инфекции, закрыли на карантин два этажа хирургического корпуса. Точное количество заражённых в онкоцентре пока неизвестно.

Напомним, первый случай Covid-19 онкодиспансер зафиксировали 17 мая в отделения противоопухолевой лекарственной терапии. Тогда заразились 15 пациентов отделения, все - в лёгкой форме. Остальных пациентов и сотрудников временно изолировали.

По состоянию на 3 июня больных врачей в онкоцентре нет, он продолжает работать в прежнем режиме и принимать пациентов.

По данным на 3 июня, в Красноярском крае зарегистрировано 4 530 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявили еще 150 человек с диагнозом Covid-19, 92 из них — в Красноярске. около 90% коечного фонда Красноярского края уже заполнены больными. Для пациентов с коронавирусом переоборудовали даже федеральный кардиоцентр, здесь сейчас принимают только новорожденных детей, высокотехнологичную помощь которым могут оказать только здесь. Все остальные больные перенаправлены в другие больницы края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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