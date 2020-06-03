В Красноярске объявлен сбор на поиски пропавшего 6-летнего мальчика
Сегодня с утра объявлен сбор на поиск ребенка.
Сбор по адресу: переулок Тихий д.9
Тел.координатора: 8-905-997-63-10 Екатерина.
Шестилетний Кара сал Эртине 2 июня в 19.00 ушел из дома по адресу: г.Красноярск, пер.Тихий, д.9.
Куда, с кем и почему – неизвестно. Родители поднядли тревогу, ориентировка была опубликована в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте. За ночь никаких известий о нем не поступило, утром объявлен сбор добровольцев на поиски мальчика.
ПРИМЕТЫ: глаза карие, волосы черные.
БЫЛ ОДЕТ: спортивная кофта синяя с зелеными вставками (как на фото), спортивные штаны темно- серые, синие кроссовки.
ВСЕХ, КОМУ ИЗВЕСТНО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ПРОПАВШЕГО, ПРОСЬБА СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(391) 262-11-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП N 4
8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)
ИСТОЧНИК KP.RU