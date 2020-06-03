2020-06-03T05:08:15+03:00
Экономика

Новый мост через Енисей появится в 2023 году

Объявлен конкурс на определение подрядчика
Татьяна РЯБИНИНА
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Каждый мост через Енисей - событие!Каждый мост через Енисей - событие!Фото: Мария ЛЕНЦ
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Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю объявило электронные торги на определение генерального подрядчика строительства моста в районе поселка Высокогорский и на разработку рабочей документации.

Стоимость строительства - около 7,2 млрд рублей, подготовка документации - 187 млн рублей. Это средства краевого бюджета с привлечением федерального бюджета.

Подрядные организации будут определены до 13 июля. По условиям контракта победитель обязан выполнить работу до 30 ноября 2023 года.

Высокогорский мост позволит наладить транспортное сообщение с Северо-Енисейским районом, оно станет круглогодичным, бесперебойным и доступным для всех видов автомобилей, доставлять грузы будет намного проще и дешевле.

Мост через Енисей будет двухполосный. Протяженность - около 2 км, длина самого моста составит 1,2 км. Помимо этого появятся кольцевая развязка и примыкания к автодороге общего пользования КрасноярскЕнисейск.

Это будет самый северный мост через Енисей. Напомним, одна из самых больших рек мира имеет всего несколько мостовых переходов, которые находятся в Кызыле, Абакане и Красноярске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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