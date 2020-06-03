3 Июнь 2020 2020-06-03T04:00:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Осенью 2019 года 29-ти и 35-летний жители города Лесосибирска придумали, как быстро, но незаконно заработать на азартных людях. Они сняли квартиру, организовали там подпольный игровой зал и посредством онлайн казино в сети Интернет принимали от игроков ставки. Операторами игрового зала работали еще четверо: 28-летний мужчина и три 20-летних девушки. Никого не смущало, что нередко посетителями игрового зала были пожилые люди, которые тратили в онлайн казино практически всю пенсию. В момент операции по задержанию организаторов за игровым столом как раз была пенсионерка. Доказательств незаконного бизнеса собрано достаточно: компьютеры, сотовые телефоны, денежные средства, лотерейные билеты, которые выпускали обвиняемые и устраивали розыгрыши между активными клиентами. Момент задержания с поличным можно посмотреть на видео.

Организаторы подпольного казино вину свою признали, всех шестерых будут судить по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация незаконной игорной деятельности в составе организованной группы).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782799" frameborder="0"></iframe> Казино в квартире: жители Красноярского края зарабатывали на пенсионерах.

ИСТОЧНИК KP.RU