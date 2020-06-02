В Красноярске двое заключенных скинулись на взятку начальнику отряда

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:45:28+03:00

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В Красноярске двое заключенных из колонии № 17 очень хотели выйти на свободу по УДО. А в этом, как известно, большую роль играет характеристика от начальника отряда. Однако с дисциплиной и послушанием у обоих были проблемы. Известно, что мужчины впервые отбывают наказание за незаконный оборот наркотиков (в ИК-17 все осужденные в первый раз). Вот и решили дать взятку человеку, который помог бы им поскорее покинуть колонию.

Денежное вознаграждение предлагалось начальнику отряда за внесение недостоверных сведений в характеристики для условно-досрочного освобождения. Привлекли к делу посредника, также отбывающего наказание за наркотики. Однако ничего хорошего из этой затеи не вышло. Начальник отряда оказался неподкупным. И теперь на всех трех осужденных возбуждено еще по одному уголовному делу. Расследование ведет следственный комитет, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Отметим, что в ГУФСИН России по Красноярскому краю для обращений по фактам коррупции работает «Телефон доверия». Номер телефона размещен на ведомственном сайте ГУФСИН www.24.fsin.su.

ИСТОЧНИК KP.RU