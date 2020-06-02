Нужны медики, строители, водители: в Красноярске работодатели набирают сотрудников

2 Июнь 2020 2020-06-02T18:20:23+03:00

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В Красноярске работодатели продолжают набирать сотрудников. Несмотря на сложившуюся ситуацию и самоизоляцию, жизнь не стоит на месте, а хорошие рабочие руки и грамотные специалисты востребованы всегда. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе Центра занятости населения, в банке вакансий сегодня содержится информация о 15 тысячах предложений работы постоянного характера. На рынке труда краевого центра востребованы квалифицированные рабочие, занятые в производстве, строительстве, медицинский персонал, курьеры, водители.

Специалисты Центра занятости ищут работников с учетом пожеланий работодателя. Для них проводят ярмарки вакансий, гарантированные собеседования, онлайн-встречи с кандидатами. Также проходят экскурсии и презентации рабочих мест для выпускников, профессиональное обучение граждан. Пока что набор идет в дистанционном формате.

К примеру, АО «Сибинстрем» требуются инженеры-конструкторы, фрезеровщики, лаборанты химического анализа, электромонтеры. Туда направили уже 87 соискателей, двух человек взяли в штат.

Подробнее о содействии работодателям в поиске работников можно узнать по телефону 8-913-265-48-29.

ИСТОЧНИК KP.RU