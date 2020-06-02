2020-06-02T14:54:10+03:00
Происшествия

В Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублей

Потратить не успела – ее нашли
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублейВ Назарово бабушка прибрала забытые в банкомате 80 тысяч рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В Назарово пенсионерка прибрала забытые в лотке банкомата чужие деньги. И стала подозреваемой в уголовном деле. А уж какое наказание ей придется отбывать – будет решать суд. Подробности этой неприглядной истории рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

50-летний житель Назарово обналичивал деньги с карты через банкомат в магазине. Провел операцию, карту забрал и... ушел. Возможно, задумался. Деньги меж тем остались лежать в лотке банкомата. 66-летняя пенсионерка заметила купюры и забрала их. Владелец, конечно, спохватился, вернулся – но денег уже не нашел. И очевидцев не было. Тогда мужчина обратился в полицию.

Женщина наверняка не знала, что на банкомате стоит видеокамера, которая записывает всех, кто подходит. И уж точно не ожидала, что к ней домой придет наряд полиции и изымет похищенные деньги, которые она не успела потратить. Как пришло, так и ушло. Максимальное наказание за это – до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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