2020-06-02T14:08:10+03:00
Происшествия

В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуаре

Она посчитала инцидент исчерпанным и уехала с места ДТП [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуареВ Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуареФото: Мария ЛЕНЦ
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В Красноярске нашли водителя, сбившего подростка на тротуаре. Произошло ДТП еще днем 23 мая на улице Высотной. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала сам инцидент. Вот автомобиль серого цвета делает резкий маневр, выезжает на тротуар и затем обратно на проезжую часть. В тот момент там была группа старшеклассников и одному из них не повезло. После случившегося автомобиль уезжает с места ДТП.

Водителя нашли. Им оказалась 33-летня жительница Красноярска. С ее слов она хотела объехать припаркованный у обочины автомобиль, но не справилась с управлением. Она предложила пострадавшему парню отвезти его в больницу. Но тот отказался, заверил, что с ним все в порядке. После этого женщина посчитала инцидент исчерпанным и уехала.

На самом деле за оставление места ДТП ей теперь грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет. Или административный арест до 15 суток. Госавтоинспекция напоминает: если вы стали участником ДТП, то не нужно покидать место происшествия, даже если второй участник уверяет, что не имеет претензий. Необходимо сообщить о случившемся в полицию и дождаться прибытия сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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