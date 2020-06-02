В Красноярске нашли женщину-водителя, сбившую подростка на тротуаре

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:08:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В Красноярске нашли водителя, сбившего подростка на тротуаре. Произошло ДТП еще днем 23 мая на улице Высотной. Камера уличного видеонаблюдения зафиксировала сам инцидент. Вот автомобиль серого цвета делает резкий маневр, выезжает на тротуар и затем обратно на проезжую часть. В тот момент там была группа старшеклассников и одному из них не повезло. После случившегося автомобиль уезжает с места ДТП.

Водителя нашли. Им оказалась 33-летня жительница Красноярска. С ее слов она хотела объехать припаркованный у обочины автомобиль, но не справилась с управлением. Она предложила пострадавшему парню отвезти его в больницу. Но тот отказался, заверил, что с ним все в порядке. После этого женщина посчитала инцидент исчерпанным и уехала.

На самом деле за оставление места ДТП ей теперь грозит лишение водительских прав на срок до 1,5 лет. Или административный арест до 15 суток. Госавтоинспекция напоминает: если вы стали участником ДТП, то не нужно покидать место происшествия, даже если второй участник уверяет, что не имеет претензий. Необходимо сообщить о случившемся в полицию и дождаться прибытия сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU