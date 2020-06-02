2020-06-02T13:02:39+03:00
Происшествия

В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину

Семья переходила улицу в неположенном месте
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину. Фото: ГИБДДВ Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под машину. Фото: ГИБДД
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В Красноярске 4-летняя девочка на глазах родителей попала под колеса машины. Произошло это накануне, 1 июня, на улице Ястынской в Советском районе. По информации ГИБДД города около 8 часов вечера мужчина и женщина переходили улицу в неположенном месте. Ребенка они держали за руку.

Перешли половину и остановились на середине, чтобы пропустить «Мазду Дэмио». В этот момент девочка вырвалась и побежала вперед. Попала прямиком под машину, потому что водитель от неожиданности не успел сориентироваться и отклониться. Девочку с переломом доставили в больницу.

Сотрудники дорожной полиции уточняют: в 200 метрах от места происшествия находился пешеходный переход. Кого теперь винить в том, что ребенок пострадал? Информация направлена в отдел по делам несовершеннолетних. Инспекторы должны принять меры к родителям, которые по факту не исполнили своих обязанностей по защите ребенка.

И статистика: с начала года в Красноярске 14 детей стали участниками ДТП на глазах родителей и по их сопутствующей вине, а в крае таких фактов 23.

ИСТОЧНИК KP.RU

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