В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика очень дорогой парфюм
В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика косметики и парфюмерии, который находится в центре города, дорогой товар. Владелица бутика Ксения Карклина поделилась записью с камеры видеонаблюдения, на котором изображены и оба подозреваемых, и сам процесс кражи.
Красноярск, кража парфюмерии из бутика. Видео Ксения Карклина.
«Вчера в нашем магазине LEBOX была совершена кража. Молодая пара, девушка и мужчина, зашли поживиться новыми ароматами брендов MILLER HARRIS и Zielinski&Rozen. Парень действовал очень умело. Девушка отвлекала внимание на себя. Перед тем, как зайти вместе, мужчина заходил один – присмотреться, что и как. Когда пришли уже вдвоем, была совершена кража» - пишет Ксения.
Девушка была в маске, а вот ее напарник – без нее, и лицо его хорошо видно. Он засунул в карман с витрины сначала один флакон, затем второй. После его ушел. Пропажу консультант обнаружила уже после исчезновения парочки. Заявление в полицию написано, криминалисты сняли отпечатки пальцев.
ИСТОЧНИК KP.RU