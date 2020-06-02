2020-06-02T10:52:07+03:00
Происшествия

В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика очень дорогой парфюм

Пока девушка отвлекала продавца, парень набивал карманы [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика дорогой парфюм. Фото: Ксения КарклинаВ Красноярске дерзкая парочка украла из бутика дорогой парфюм. Фото: Ксения Карклина
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В Красноярске дерзкая парочка украла из бутика косметики и парфюмерии, который находится в центре города, дорогой товар. Владелица бутика Ксения Карклина поделилась записью с камеры видеонаблюдения, на котором изображены и оба подозреваемых, и сам процесс кражи.

Красноярск, кража парфюмерии из бутика. Видео Ксения Карклина.

«Вчера в нашем магазине LEBOX была совершена кража. Молодая пара, девушка и мужчина, зашли поживиться новыми ароматами брендов MILLER HARRIS и Zielinski&Rozen. Парень действовал очень умело. Девушка отвлекала внимание на себя. Перед тем, как зайти вместе, мужчина заходил один – присмотреться, что и как. Когда пришли уже вдвоем, была совершена кража» - пишет Ксения.

Девушка была в маске, а вот ее напарник – без нее, и лицо его хорошо видно. Он засунул в карман с витрины сначала один флакон, затем второй. После его ушел. Пропажу консультант обнаружила уже после исчезновения парочки. Заявление в полицию написано, криминалисты сняли отпечатки пальцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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