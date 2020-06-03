Аналитики Райффайзенбанка выяснили сколько жилья попадает под льготную ипотеку

3 Июнь 2020 2020-06-02T09:14:31+03:00

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В среднем 50% продаваемых квартир в регионах попадает под действие программы льготной ипотеки с господдержкой при минимальном первоначальном взносе 20%. Об этом говорится в исследовании Райффайзенбанка.

«Большинство потенциальных клиентов намерены воспользоваться именно льготной ставкой, — считает генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько. — Однако в зависимости от города цены на новостройки могут отличаться в 3 раза, а условия для всех не столичных регионов одинаковы. В итоге города с наиболее высокой стоимостью квадратного метра в меньшей степени ощущают преимущества данной программы».

В Казани из-за высокой рыночной стоимости жилья на первичном рынке, объем доступного по условиям программы жилья составляет всего 18% от общего числа квартир. Используя льготный кредит можно приобрести только небольшую двухкомнатную квартиру площадью до 52 кв. м в стандартном классе или однокомнатную квартиру площадью до 45 кв. м. в классе комфорт.

Обратная ситуация в Воронеже, Омске и Самаре, где 6 из 10 квартир на первичном рынке подойдут под ограничения максимальной суммы кредита. В этих городах можно приобрести 3-комнатную квартиру стандартного класса площадью до 80 кв. м или хорошую «двушку» 65 кв. м в комфортном сегменте. Также можно приобрести небольшую, до 45 кв. м квартиру бизнес-класса.

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк предлагает льготную ставку по ипотеке до 6,19% на покупку жилья в новостройке. Предложение доступно до 1 ноября 2020 года. При этом льготная ставка сохранится на весь срок кредитования.