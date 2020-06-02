2020-06-02T09:09:47+03:00
Экономика

Привилегии онлайн: Райффайзенбанк расширяет сервис для премиальных клиентов

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В мобильном банке Райффайзен-Онлайн появился раздел для премиальных клиентов для быстрого доступа к основным привилегиям в рамках пакета услуг без звонков и визитов в банк.

Список привилегий находится во вкладке «Ещё» — «Привилегии Premium». В разделе собрана вся необходимая информация: о переводах без комиссии, бесплатном снятии наличных за рубежом, аренде сейфовых ячеек, страховании и доступном Priority Pass. Также клиент может заказать обратный звонок персонального менеджера.

«Более 85 тыс. премиальных клиентов активно используют Райффайзен-Онлайн, и мы постоянно улучшаем сервис, чтобы обеспечить для них индивидуальный подход. Новый раздел в онлайн-банке отвечает потребностям премиальных клиентов решать финансовые задачи легко и онлайн. Наша основная задача — обеспечить комфорт и безопасность клиента на всех этапах получения услуг», — отметил Кирилл Матвеев, руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка.

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