Исследование: 86% потенциальных покупателей квартир задумываются о льготной ипотеке

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:08:03+03:00

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Программа льготной ипотеки с государственной поддержкой стала для большинства россиян, планирующих покупку квартиры, поводом взять жилищный кредит. Как показало исследование Райффайзенбанка льготной ставкой планируют воспользоваться 86% респондентов.

Большинство покупателей - 70% - планируют воспользоваться льготной ипотекой, чтобы улучшить жилищные условия и собираются жить в этой квартире сами. Почти 20% покупают квадратные метры для детей или родителей и всего 10% рассматривают покупку как инвестиционное.

Отвечая на вопрос о том, почему покупать квартиру они решили именно сейчас, 56% респондентов сослались на возможность взять ипотеку по льготным условиям, 36% объяснили свое решение семейными обстоятельствами, 26% - снижением цен на недвижимость, 16% - желанием защитить свои накопления от инфляции.

46% опрошенных ответили, что выберут минимальный размер первоначального взноса по кредиту - 20%. Сразу заплатить за квартиру 31-40% от стоимости квартиры планируют 33% опрошенных.

«Всего несколько лет назад было сложно даже представить, что ставки по ипотеке в нашей стране будут ниже 10%. Но сейчас, несмотря на ограничительные меры в связи с пандемией, один из самых выгодных в истории ипотеки периодов для покупки недвижимости. Также нам было сложно поверить, что покупка квартиры в строящемся доме будет безопасной сделкой. Но такие условия уже наша реальность. Райффайзенбанк рад предложить клиентам высокий уровень сервиса для быстрой и комфортной покупки жилья, – говорит Ирина Ярыгова, начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. – На сайте raif.ru можно оставить заявку на льготную ипотеку по ставке 6,19% и в течение дня получить одобрение».

В рамках программы госсубсидий Райффайзенбанк предлагает льготную ставку по ипотеке до 6,19% на покупку жилья в новостройке.