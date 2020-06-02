За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД

2 Июнь 2020 2020-06-02T08:21:44+03:00

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За лихое катание по улицам города 18-летний местный житель получил сразу 11 штрафов от ГИБДД. Видимо, хотел пойти на рекорд – ему это удалось. Общая сумма штрафов может составить 30 600 рублей и заплатить их придется из своего кармана, поскольку уже совершеннолетний и должен сам отвечать за свои поступки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782604" frameborder="0"></iframe> Красноярск, 9 Мая, пассажиры вылезли из окон. Видео ГИБДД.

Компрометирующая видеозапись появилась в социальных сетях. Она была сделана на видеорегистратор автомобиля, который двигался следом. На видео – старенький «ВАЗ» маневрирует по улице 9 Мая, а из окон высунулись пассажиры. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками красноярского полка ДПС ГИБДД, автомобиль нашли.

Как оказалось, водитель никогда не получал водительского удостоверения. Плюс нарушение правил перевозки пассажиров, управление незарегистрированным автомобилем, нарушение требований дорожной разметки и другие. «Я за них не отвечаю» - попытался было оправдаться молодой человек. На что получил ответ: «Ты водитель, ты отвечаешь за все». Машину поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU