За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД
За лихое катание по улицам города 18-летний местный житель получил сразу 11 штрафов от ГИБДД. Видимо, хотел пойти на рекорд – ему это удалось. Общая сумма штрафов может составить 30 600 рублей и заплатить их придется из своего кармана, поскольку уже совершеннолетний и должен сам отвечать за свои поступки.
Красноярск, 9 Мая, пассажиры вылезли из окон. Видео ГИБДД.
Компрометирующая видеозапись появилась в социальных сетях. Она была сделана на видеорегистратор автомобиля, который двигался следом. На видео – старенький «ВАЗ» маневрирует по улице 9 Мая, а из окон высунулись пассажиры. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками красноярского полка ДПС ГИБДД, автомобиль нашли.
Как оказалось, водитель никогда не получал водительского удостоверения. Плюс нарушение правил перевозки пассажиров, управление незарегистрированным автомобилем, нарушение требований дорожной разметки и другие. «Я за них не отвечаю» - попытался было оправдаться молодой человек. На что получил ответ: «Ты водитель, ты отвечаешь за все». Машину поместили на спецстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU