2020-06-02T08:21:44+03:00
Происшествия

За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД

Сам без водительских прав и пассажиры недисциплинированные [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД. Стоп-кадр видеоЗа лихое катание 18-летний житель Красноярска получил 11 штрафов от ГИБДД. Стоп-кадр видео
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За лихое катание по улицам города 18-летний местный житель получил сразу 11 штрафов от ГИБДД. Видимо, хотел пойти на рекорд – ему это удалось. Общая сумма штрафов может составить 30 600 рублей и заплатить их придется из своего кармана, поскольку уже совершеннолетний и должен сам отвечать за свои поступки.

Красноярск, 9 Мая, пассажиры вылезли из окон. Видео ГИБДД.

Компрометирующая видеозапись появилась в социальных сетях. Она была сделана на видеорегистратор автомобиля, который двигался следом. На видео – старенький «ВАЗ» маневрирует по улице 9 Мая, а из окон высунулись пассажиры. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками красноярского полка ДПС ГИБДД, автомобиль нашли.

Как оказалось, водитель никогда не получал водительского удостоверения. Плюс нарушение правил перевозки пассажиров, управление незарегистрированным автомобилем, нарушение требований дорожной разметки и другие. «Я за них не отвечаю» - попытался было оправдаться молодой человек. На что получил ответ: «Ты водитель, ты отвечаешь за все». Машину поместили на спецстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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