2020-06-02T07:22:03+03:00
Общество

Богучанская ГЭС поддержала детский карнавал-2020 в Красноярске

Он впервые в истории прошел онлайн
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС.Фото предоставлено пресс-службой Богучанской ГЭС.
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Детский карнавал – традиция Красноярска, в этом году он прошел в 15-ый раз. И впервые – дистанционно. Такие условия продиктовала пандемия коронавируса.

Тема этого года - «Шляпный карнавал», 400 участников представили свои необычные головные уборы на платформе Zoom.

На проспект Мира, где всегда проходит карнавал, в этом году вышли только ведущие, и вместе с персонажем художественной школы им.Поздеева - «Кошкой в горошек» - прошлись по традиционному маршруту. Дети виртуально следовали за ведущими и выполняли различные задания. Они делали презентации своих карнавальных нарядов, участвовали в мастер-классах по рисованию, пели песни и даже танцевали. В конце онлайн-карнавала организаторы подвели итоги. Первое место занял 2 «Ж» класс лицея №1. Дети сделали головные уборы в виде достопримечательностей Красноярска. Особенно жюри покорила шляпа, олицетворяющая Триумфальную арку.

«Сегодня мы не смогли пойти по нашему традиционному маршруту, но прошлись по главной улице zoom. Да, все уже устали от онлайна, да, как бы мы ни старались, неизбежно что-нибудь висло, у кого-то не включался звук, но дети хотели этого карнавала, и он состоялся. И мне кажется, всем было весело», – прокомментировала организатор карнавала Светлана Тетерина.

Партнером праздника стала Богучанская ГЭС, энергетики предоставили призы для самых креативных участнкиов карнавала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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