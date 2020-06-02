2020-06-02T07:01:08+03:00
Спорт

Красноярск выиграл: Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»

Вырвали право на проведение состязаний у соперников
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет на стадионе «Енисей»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Кубок мира по хоккею с мячом 2020 года пройдет в Красноярске. Об этом объявила Международная федерация хоккея с мячом (FIB). Таким образом столица Универсиады-2019 обошла своих соперников в борьбе провести большое спортивное событие. Кубок пройдет с 17 по 20 декабря на стадионе «Енисей», который был построен специально к Универсиаде для проведения соревнований по хоккею с мячом.

Добавим, что это особенный спортивный объект с уникальной деревянной арочной конструкцией потолка, пролет которой достигает 99,9 метров. Общая площадь здания составляет 29 210 квадратных местров, вместимость трибун – почти 5000 зрителей. Сегодня красноярская арена считается одной из лучших в мире.

Организацией Кубка мира по хоккею с мячом займется Дирекция спортивных и социальных мероприятий и проектов.

- Мы уже имеем бесценный опыт в проведении первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров и матчей Студенческих игр. Все это позволит нам качественно подготовить и провести уже в декабре этого года знаменитый мировой турнир, - сказал и.о. руководителя Дирекции спортивных и социальных мероприятий и проектов Денис Бранчуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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