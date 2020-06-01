Губернатор предложил красноярцам придумать названия двум новым судам

1 Июнь 2020 2020-06-01T19:07:23+03:00

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Губернатор Красноярского края Александрр Усс предложил жителям региона дать имена двум новым речным лайнерам, которые появятся на Енисее в 2023 году.

Как оказалось, они уже заказаны в «Средне-Невскоом судостроительном заводе» Санкт-Петербурга. Скоро намечена их официальная закладка. А спустя три года красноярцы будут встречать флагманов нашего речного флота, пишет глава региона в своем инстаграме.

Лайнеры, действительно, очень эффектные. Красивые и мощные, самые современные. «Давайте дадим им названия вместе! - попросил губернатор. – Предлагайте свои варианты в комментариях под постом».

И идеи пошли. Самые популярные варианты – Астафьев и Поздеев, оба воспевали красоту Енисея. В числе прочих – Суриков и Дубенский, Таймыр, плато Путорана и Ергаки. Были и неожиданные предложения – Ермак и Колчак.

А у вас есть идеи?

ИСТОЧНИК KP.RU