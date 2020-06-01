Красноярцев предупредили о заморозках 2-4 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T15:34:14+03:00

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Жителей Красноярска и края предупредили о заморозках до минус 2 градусов. Об этом сообщает сайт МЧС.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 2 июня в южных районах Красноярского края и 2-4 июня в центральных местами ожидаются заморозки. Так что будем готовы. Дачники, берегите свои посадки! Кроме того, на тех же территориях днем 2 июня возможны грозы. Днем порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

- Также в связи с выпавшими интенсивными осадками в южных районах Красноярского края на реках наблюдается формирование дождевого паводка, - говорят в МЧС. - 1-2 июня пройдут небольшие, умеренные дожди. Ожидаются резкие подъемы уровня воды, возможно подтопление пониженных участков местности на реках Туба, Оя и их притоках. На реке Кебеж в селе Григорьевка (Ермаковский район) может быть затопление огородов, размыв дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU