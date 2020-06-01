2020-06-01T15:34:14+03:00
Общество

Красноярцев предупредили о заморозках 2-4 июня

Возможно до минус двух градусов
Ася ЖУКОВА
Поделиться:
Красноярцев предупредили о заморозках 2-4 июня.Красноярцев предупредили о заморозках 2-4 июня.Фото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Жителей Красноярска и края предупредили о заморозках до минус 2 градусов. Об этом сообщает сайт МЧС.

По данным специалистов Среднесибирского УГМС, 2 июня в южных районах Красноярского края и 2-4 июня в центральных местами ожидаются заморозки. Так что будем готовы. Дачники, берегите свои посадки! Кроме того, на тех же территориях днем 2 июня возможны грозы. Днем порывы ветра до 12-14 метров в секунду.

- Также в связи с выпавшими интенсивными осадками в южных районах Красноярского края на реках наблюдается формирование дождевого паводка, - говорят в МЧС. - 1-2 июня пройдут небольшие, умеренные дожди. Ожидаются резкие подъемы уровня воды, возможно подтопление пониженных участков местности на реках Туба, Оя и их притоках. На реке Кебеж в селе Григорьевка (Ермаковский район) может быть затопление огородов, размыв дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красноярцев предупредили о заморозках 2-4 июня
Общежитие медуниверситета закрыто на карантин из-за 41 студента с COVID
Курьер службы доставки обманул красноярку на 13,5 тысяч рублей
Красноярцы вышли к СИЗО на митинг в поддержку Быкова
Tele2 доставляет SIM-карты в Красноярске за один час
В первый день лета Красноярск завалило градом размером с горох
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Трое детей в Железногорске заразились COVID-19
«Откликнулся каждый»: бойцы Росгвардии сдали кровь для красноярского врача
Названы самые вредные места работы в Красноярском крае
Крупный бизнес должен помогать государству, а не наоборот!
Красноярцы начали получать выплаты на детей
В 68 частных детских садах откроют дежурные группы
Лето в Красноярске начнется дождями и прохладой
Плачет на пепелище: в Красноярске собаку бросили на цепи у сгоревшей автостоянки
«Фарс или безумие?»: жителей Канска возмутили выдаваемые в магазине маски от COVID-19
Открытые переломы, сотрясения: двух школьниц сбили на перекрестке в Красноярске