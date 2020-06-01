Курьер службы доставки обманул красноярку на 13,5 тысяч рублей

1 Июнь 2020 2020-06-01T13:48:46+03:00

И теперь может сесть на шесть лет

Изменить размер текста: A A

В Красноярске курьер службы доставки продуктов обманул клиентку на 13 500 рублей. Об этом случае рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Как установили полицейские, женщина сделала заказ. Но приехавший курьер попросил заранее перевести ему на карту сумму на покупки. В ответ 59-летняя клиентка заявила, что не знает, как пользоваться мобильным банком. Тогда курьер вызвался помочь ей с переводом. И тайком отправил на свой счет 13 500 рублей, после чего уехал якобы за заказом и не вернулся.

Женщина несколько раз набирала его номер. Однако курьер не ответил, деньги не отдал. Обратилась в полицию.

Вскоре подозреваемого нашли. Им оказался 27-летний житель Красноярска. К тому моменту он уже успел потратить деньги на себя. На него завели уголовное дело по статье «Кража», материалы уже направили в суд. Если вина будет доказана, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU