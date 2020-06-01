Tele2 доставляет SIM-карты в Красноярске за один час

1 Июнь 2020 2020-06-01T12:53:34+03:00

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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет возможности доставки SIM-карт из интернет-магазина Tele2 с помощью водителей, выполняющих заказы «Яндекс.Такси». Оператор предоставляет клиентам возможность получить новую SIM-карту в течение часа после заказа. Оплатить тариф и активировать карту можно уже после ее получения в мобильном приложении «Мой Tele2».

На фоне мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции число интернет-заказов SIM-карт Tele2 в Красноярске в апреле 2020 года выросло на 120% по сравнению с мартом 2020 года. Чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку заказов абонентам в Красноярске из своего интернет-магазина, Tele2 заручилась поддержкой сервиса «Яндекс.Такси».

После оформления заказа «Яндекс.Такси» получает от Tele2 два адреса – координаты ближайшего салона, где водитель может забрать карту, и адрес клиента для доставки. Автомобили, на которых выполняются заказы, проходят регулярную дезинфекцию. Водители пользуются масками и антисептиком. От водителя клиент получает SIM-карту и инструкцию по активации Весь процесс передачи при этом занимает меньше минуты. Клиент после получения самостоятельно регистрирует SIM-карту и пополняет счет. Доставка SIM-карт с помощью сервиса «Яндекс.Такси» действует в пределах Красноярска.