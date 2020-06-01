1 Июнь 2020 2020-06-01T11:23:53+03:00

В первый день лета Красноярск завалило градом размером с горох. Фото: ЧП - Красноярск.

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В первый день лета Красноярск засыпало градом размером с горох. Об этом рассказали жители нескольких районов и пригорода.

Опубликованное в паблике «ЧП – Красноярск» видео даже холодно смотреть. Автор сидит в машине на Молокова, а по ней крупной дробью сыплет град.

Улица Молокова 01.06.2020 ЧП Красноярск завалило градом.Видео: ЧП - Красноярск.

«Вот это лето, - приговаривает молодой человек. – Вот это первое июня. Просто о-чу-меть! Смотрите, от ветра даже мусорки от подъезда откатило. Метель, какое это лета, зима! Ну, чума!».

То ли снег, то ли зной...Фото: ЧП - Красноярск.

На самом деле: после аномальной жары, которая пришла в край на месяц раньше обычного – в начале мая, наступили холода. И в первый же день июня – еще одна погодная аномалия: град. Причем такой, что улицы запорошило, как снегом.

- Размером с горох, точно, - пишут в соцсетях.

- Рано наверно мы переобулись.

Может, в снежки? Фото: ЧП - Красноярск.

- В Северном тоже град был, но недолго и не так много.

- В Железнодорожном дождь и ветер - это что-то!

- Лето шутки шутит.

- Нормальные сибирские аномалии. То ли еще будет.

Вот оно какое, наше лето. Фото: ЧП - Красноярск.

- Да будет ещё лето! И солнечное, и жаркое! Главное - этот день не прозевать!

ИСТОЧНИК KP.RU