ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых

1 Июнь 2020 2020-06-01T11:16:02+03:00

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ВТБ одобрил первые заявки на 13 млрд рублей своим клиентам в рамках новой госпрограммы поддержки занятости. В начале первого дня работы уже подписано соглашений на сумму порядка 4 млрд рублей. Среди первых компаний, которые получат в ВТБ кредиты под 2% годовых, – обувные магазины Zenden и Rendez-Vous, торговая сеть одежды FINN FLARE, отель AKYAN St.Petersburg и другие.

В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. Также при выполнении условий программы период отсрочки платежей может быть продлен. Заявки оформляются по упрощенному пакету документов.

«ВТБ начал принимать заявки от клиентов на кредитование по новой льготной программе, не дожидаясь 1 июня. Практически с момента объявления этого инструмента поддержки Президентом России мы отмечаем высокий спрос клиентов. Программа очень своевременна и важна для бизнеса, особенно для малого и среднего, - она дает возможность предприятиям восстанавливать деятельность без резкого увеличения финансовой нагрузки, а при сохранении численности работников кредит вовсе будет списан», - комментирует заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Денис Бортников.

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